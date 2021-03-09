Erdoğan, annesi vefatı eden Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i arayarak taziyelerini iletti
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Erdoğan, annesi vefatı eden Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i arayarak taziyelerini iletti

09.03.2021 18:09 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:12
Erdoğan, annesi vefatı eden Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i arayarak taziyelerini iletti

Erdoğan, annesi vefatı eden Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i arayarak taziyelerini iletti.

Erdoğan, annesi vefatı eden Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i arayarak taziyelerini iletti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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