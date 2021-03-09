Erdoğan, annesi vefatı eden Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i arayarak taziyelerini iletti
09.03.2021 18:09 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:12
Erdoğan, annesi vefatı eden Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i arayarak taziyelerini iletti.
Erdoğan, annesi vefatı eden Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i arayarak taziyelerini iletti
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz