Erdoğan: "Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a girdik.

Erdoğan: "Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a girdik.

4.08.2019 17:09
Erdoğan:

Erdoğan: "Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ile ABD ile paylaştık."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et