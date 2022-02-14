Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi El Nahyan ile akşam yemeği yedi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi El Nahyan ile akşam yemeği yedi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi El Nahyan ile akşam yemeği yedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile akşam yemeği yedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile akşam yemeği yedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile yaptığı baş başa ve heyetler arası görüşme sonrasında akşam yemeği yedi. Yemeğin ardından El Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyareti sırasında konaklayacağı Emirates Palace Oteli'ne uğurladı. Erdoğan ayrıca, görüşmelerinin ardından Şeref Defteri'ni imzaladı.

(İHA)

Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi El Nahyan ile akşam yemeği yedi

Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi El Nahyan ile akşam yemeği yedi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, Zayed El Nahyan, cumhurbaşkanı, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title