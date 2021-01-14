Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı kendisine benzetilince İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı kendisine benzetilince İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi

14.01.2021 20:03 | Son Güncelleme: 14.01.2021 20:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olurken çekilen fotoğraflarda, aşıyı yapan sağlık çalışanını Ekrem İmamoğlu'na benzeten sosyal medya kullanıcıları çok sayıda esprili paylaşımda bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımına ise İmamoğlu'ndan esprili yanıt gecikmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı yaptırdı. Erdoğan'ın aşı olduğu anların fotoğrafları ise sosyal medyada gündem oldu.

Erdoğan aşı olurken çekilen fotoğraflarda, aşıyı yapan sağlık görevlisinin Ekrem İmamoğlu'na benzeten sosyal medya kullanıcıları çok sayıda esprili paylaşımda bulundu.

"EKREM İMAMOĞLU MU O?"

Bir sosyal medya kullanıcısının "Ekrem İmamoğlu mu o?" sorusuna İmamoğlu Twitter üzerinde esprili yanıt verdi.

Erdoğan'a aşı yapan sağlık görevlisi kendisine benzetilince İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi

"HAYIR, BEN DEĞİLİM"

Ekrem İmamoğlu da bu espri furyasına katılarak, paylaşımlardan birinin altına "Hayır, ben değilim" yazarak gülücük koydu.

Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı kendisine benzetilince İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi
Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı kendisine benzetilince İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ümit Özdağ İlker Başbuğ Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ivana Sert İrem Derici Serdar Ortaç Kim Kardashian
Spor Fatih Terim Mesut Bakkal Samet Aybaba Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Ankara Instagram Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı kendisine benzetilince İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 20:21:14. #1.15#
title