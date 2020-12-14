Erdemli'de dalgaların8 kum ve taşla doldurduğu sahil yolu trafiğe kapandı
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Erdemli'de dalgaların8 kum ve taşla doldurduğu sahil yolu trafiğe kapandı

14.12.2020 23:42 | Son Güncelleme: 14.12.2020 23:47

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan fırtınayla birlikte metrelerce yükselen dalgalar sahil yolunu kum ve taşlarla doldurdu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan fırtınayla birlikte metrelerce yükselen dalgalar sahil yolunu kum ve taşlarla doldurdu. Sahil yolunun bir bölümü geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, sahil yolunda ekiplerce yürütülen temizleme çalışmalarını bizzat yerinde takip etti. Ekiplerin görevlerinin başında olduğunu, anbean bütün bölgeleri takip ettiklerini ifade eden Tollu, Erdemli'nin alt yapısı en sağlam olan kentlerden biri olduğunu belirtti. "Doğal afetin karşısında duracak bir güç yok" diyen Başkan Tollu, "Şu anda Topraksu Tesisleri'ndeyiz. Buranın alt yapısını düzenledik ama açık deniz olduğu için dalga hızlı bir şekilde karaya vuruyor ve kıyıyı tahrip ediyor. Belediye garajında kurduğumuz sistemle arkadaşlarımız şu anda iş makinalarıyla tırların üzerinde teyakkuz halinde. En ufak bir sıkıntıda oraya müdahale edebilecek durumdayız. Bizim amacımız bu sıkıntıyı en az hasarla atlatmak. Allah afetinden korusun diyoruz. Gücümüz nispetinde alınabilecek bütün tedbirleri almış durumdayız" diye konuştu.

Sahil yolunun bir bölümü yükselen dalgaların taşıdığı taş ve kum nedeniyle geçici süreliğine trafiğe kapatıldı. Yolun kapanan kısımlarına uyarı levhası asıldı. - MERSİN

Erdemli'de dalgaların8 kum ve taşla doldurduğu sahil yolu trafiğe kapandı
Erdemli'de dalgaların8 kum ve taşla doldurduğu sahil yolu trafiğe kapandı
Erdemli'de dalgaların8 kum ve taşla doldurduğu sahil yolu trafiğe kapandı
Erdemli'de dalgaların8 kum ve taşla doldurduğu sahil yolu trafiğe kapandı
Erdemli'de dalgaların8 kum ve taşla doldurduğu sahil yolu trafiğe kapandı
Erdemli'de dalgaların8 kum ve taşla doldurduğu sahil yolu trafiğe kapandı
Erdemli'de dalgaların8 kum ve taşla doldurduğu sahil yolu trafiğe kapandı
Erdemli'de dalgaların8 kum ve taşla doldurduğu sahil yolu trafiğe kapandı
Erdemli'de dalgaların8 kum ve taşla doldurduğu sahil yolu trafiğe kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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