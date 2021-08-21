ERDEMLİ'DE YÖRÜKLERİN YOLLARI YAPILIYOR
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ERDEMLİ'DE YÖRÜKLERİN YOLLARI YAPILIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Erdemli İlçesinde, Belediye tarafından Torosların zirvesinde Yörüklerin hayatlarını kolaylaştırmak için yollar yapıyor, üretimin önündeki engelleri kaldırıyor.

MERSİN'in Erdemli İlçesinde, Belediye tarafından Torosların zirvesinde Yörüklerin hayatlarını kolaylaştırmak için yollar yapıyor, üretimin önündeki engelleri kaldırıyor.

Erdemli ilçesinde yaşayan Yörükler, 80 bin küçükbaş hayvan üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Üretimin önündeki engelleri kaldıran Erdemli Belediyesi, Yörüklerin ulaşımda daha rahat olması için yollarda asfalt ve yol iyileştirme çalışması yapıyor. Hayvanlarından ürettikleri ürünleri artık daha rahat götürebilmenin kolaylığını yaşayacak Yörükler durumları 'Yörüğün halinden Yörük anlar" sözüyle ifade ediyor.

Üretimin önündeki engelleri kaldırmanın yanı sıra devletin Yörüklere borcunu ödemenin gayreti içerisinde olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Torosların zirvesindeyiz. 1650 rakımdayız. Burada ciddi bir üretim var. Burada 80 bin küçükbaş hayvan üretimi var. Dolayısıyla bu hayvan üretimi, hem ailelerin bütçesine çok ciddi bir katkı, hem de ülke ekonomisine çok ciddi bir destek sunuyor. Torosların zirvesinde 80 bin hayvan üretimi yaparak burada ülke ekonomisine çok ciddi bir katkı sundular. Üreten insanlarımızın, üreten Belediyecilik anlamında bizde burada hem aile bütçesine hem de ülke ekonomisine çok ciddi katkısı olan üreticilerimize destek olmak amacıyla, onların yollarını yapıyoruz. Şu anda biz 1650 rakımda asfalt yapıyoruz. Çiftçilerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmak adına, faaliyetlerini en güzel şekilde icra etmeleri adına, burada asfalt hizmetini çiftçilerimizin ayağına getirdik. Biz insanlarımız için üreten, çalışan, Ülke ekonomisine katkı sunan insanlarımız için ne yapsak gerçekten az ama bu devletin onlara olan borcunu bir nebze olsun ödemenin gayreti içerisindeyiz. Ödemek gayreti ile şu anda 1650 rakımda çiftçilerimizin yollarını yapıyoruz" diye konuştu.

Yörükler için yolun önemine dikkat çeken Evdilek Mahalle Muhtarı Durhasan Eser, "Burası Evdilek Göz mevki. Burada Evdilek Göz mevkiindeki bütün hayvancılık yapan insanlarımızın yolları asfaltlanıyor. Evvela Mükerrem başkanımızdan çok çok teşekkür ederim. Evdilek bildiğiniz gibi 8 tane köyün yaylasını barındırıyor. 1650 rakımından 2200 rakıma kadar hayvancılık yapılıyor. Yerleşim yeri var. Buradaki insanların hayvanlarıyla sütünden, suyundan, yemini getirip götürmesinde genelde yol lazım. Bu yolların yapılmasında tamamen Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun emeği vardır. ve hizmeti vardır. Allah razı olsun" ifadesini kullandı.

Yolları yapılan Yörükler ise durumdan oldukça memnun olduklarını söyledi.

ERDEMLİ'DE YÖRÜKLERİN YOLLARI YAPILIYOR
ERDEMLİ'DE YÖRÜKLERİN YOLLARI YAPILIYOR
ERDEMLİ'DE YÖRÜKLERİN YOLLARI YAPILIYOR
ERDEMLİ'DE YÖRÜKLERİN YOLLARI YAPILIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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