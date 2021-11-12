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ERDEMLİ'DE VİTAMİN C ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

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ERDEMLİ'DE VİTAMİN C ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

MERSİN'in Erdemli İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2'nci 'Vitamin C Şenliği' düzenlendi.

ERDEMLİ, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Erdemli İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2'nci 'Vitamin C Şenliği' düzenlendi.

Erdemli sahilinde düzenlenen şenliğe Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkan vekili Şaban Dölek, Jandarma Komutanı Yarbay Erhan Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Avni Kula, Türkiye'nin narenciye üretim merkezi olan Erdemli'de, narenciyenin önemine ve tanıtımına dikkat çekmek, öğrencilerilerin C vitamine ilgisini çekmek amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından C Vitamini şenliği düzenlendiğini söyledi.

Vitamin C Şenliğine katılan minikler, stantlarında öğretmenleri ile birlikte gelen konuklara limonata ve portakal suyu ikramında bulundu.

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