Erdemli'de Uyuşturucu Operasyonu

Mersin'in Erdemli ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.



Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Tömük Mahallesi'ndeki tatil siteleri civarında uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşan Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede operasyon yaptı.



Operasyonda jandarma ekipleri, apartman boşluğuna bir şeyler sakladığı görülen 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin saklamaya çalıştığı malzemelerin, "fişek" olarak adlandırılan teker kulanımlık 20 paket uyuştucu madde olduğu tespit edildi.



Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.