Erdemli'de kadınlar "ana arı" yetiştirecek
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Erdemli'de kadınlar "ana arı" yetiştirecek

11.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:20
Erdemli'de kadınlar

Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce hazırlanan proje kapsamında 10 kadına "ana arı" üretimi ile ilgili eğitim ve arıcılık malzemesi verildi.

Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce hazırlanan proje kapsamında 10 kadına "ana arı" üretimi ile ilgili eğitim ve arıcılık malzemesi verildi.

Sertifika töreninde konuşan Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, Türkiye'de kovan başına 13 kilogram olan üretimin artırılması için "ana arı" üretimine ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen "Kadın çiftçiler tarımsal yeniliklerle buluşuyor" projesi kapsamında yurt genelinde hayata geçirilen 31 projeden birinin kendilerince hazırlanan "Arı ırklarının geleceği kadınların elinde" projesi olduğunu kaydeden Yıldız, "Proje kapsamında 10 kadınımıza 'ana arı' yetiştiriciliği ve bal üretimi konusunda pratik ve teorik eğitim verildi. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimize sertifika ile 5'er kovan ve bal üretim malzemeleri de verildi. Erdemli, Doğu Akdeniz'deki bal üretiminin önemli bölümünü karşılıyor. Dolayısı ile bu coğrafi avantajımızın gereği ilçemizde son yıllarda arıcılık faaliyetleri hızla gelişti ve aynı zamanda dünyanın en kaliteli ve en iyi balını üreten firması da ilçemizden çıktığını göz önünde bulundurarak kadınlarımızı da arıcılık faaliyetine dahil etmek istek ve bu eğitim hazırladık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifika ve malzemeleri teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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