Erdemli Belediyesi Spor Kulübünün oryantiring başarısı

İZMİR (AA) - Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen Karşıyaka Zübeyde Hanım 1. Kademe Oryantiring yarışmasında Erdemli Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Enes Alpgiray Altunçiçek, 10 yaş grubunda Türkiye ikincisi oldu.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli Belediye Spor Kulübü olarak yarışmaya 26 sporcu katıldı.

Açıklamada, Antrenör Mehmet Güzel yönetiminde çalışmalarını yürüten sporcuların yarışma sonunda 10 yaş grubunda Enes Alpgiray Altunçiçek'in Türkiye ikinciliği elde ettiği ve takım halinde de üçüncülük kupası aldığı belirtildi.

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Erdemli Belediyesi Spor İşleri Müdürü Kamil Boran, dereceye giren sporcularını kutlayarak oryantiring sporuyla çocukların, fiziksel ve bedensel olarak gelişiminin yanında sosyalleşmesini de sağladığını kaydetti.