Erdemli Belediyesi'nin öğrencilere yönelik ücretsiz LGS ve YKS kursları devam ediyor

Erdemli Belediyesi Belediye Başkanı Mükerrem Tolu, belediye olarak 2021 yılında 1000 öğrenciye ücretsiz LGS ve YKS'ye hazırlık kursu verildiğini belirtti.

Erdemli Belediyesi Belediye Başkanı Mükerrem Tolu, belediye olarak 2021 yılında 1000 öğrenciye ücretsiz LGS ve YKS'ye hazırlık kursu verildiğini belirtti.

Tolu, yaptığı yazılı açıklamada, Erdemli Belediyesi'nin 4 yıl önce başlattığı kurslara katılan bir çok öğrencinin istediği okullara yerleştiğini vurguladı.

Bu yıl LGS hazırlık kursuna katılan 400 öğrenciden 268'inin Fen Lisesi ve düzeyinde okullara girmeye hak kazandığını kaydeden Tolu, "Geleceğin aydınlık Türkiye'sini kuracak olan gençlerimizin kaliteli yetişmesi donanımlı olması lazım, gençlerimizin yarına güvenle bakması lazım. Gençlerimizin, ben üniversiteyi nasıl kazanacağım, benim önümde yol gösterenim yok, benim kurs merkezim yok, kursa gidemiyorum dememesi lazım. 4 yıldır bu işi sürdürüyoruz ve başarımız ortada." ifadelerini kullandı.

Tolu, açıklamasında 2021 yılında 400'ü ortaokul, 600'ü lise olmak üzere 1000 öğrenciye ücretsiz hazırlık kursu verdiklerini de kaydetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez