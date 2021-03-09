Erdemli Balıkçı Barınağında mendirek uzatma çalışması sürüyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde balıkçı barınağında mendirek uzatma çalışması devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, 695 metre uzunluğundaki mendirek, 55 metrelik uzatma ile 750 metreye ulaşacak. 127 bin ton kaya ve taş kütlesi kullanılacak çalışmayla 150 tekne kapasiteli mendirek bundan sonra 300 tekneyi barındıracak.

Yüklenici firma Emrullah Varolgüneş, gazetecilere, şubat ayında başladıkları çalışmayı haziranda bitirmeyi hedeflediklerini

Barınakta 35 metre tali mendirek yapımının yanında 150 balıkçı teknesi ve yatların yanaşıp bakımlarını yapabileceği 200 metre uzunluğunda iki parmak iskele de yapacaklarını kaydeden Varolgüneş, çalışmaların toplam 20 milyon liraya mal olacağını vurguladı.

Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın da çalışmayla barınağın işlevinin artacağını belirtti.

Sakın, şunları söyledi:

"Erdemli Balıkçı Barınağı Türkiye'nin üçüncü büyük barınağı olmasının yanında misafir ağırlayan bir barınak olma özelliği ile de tanınıyor. Merkezi bir yerde olmamızdan dolayı Doğu Akdeniz'deki balıkçı tekneleri buraya gelip ziyaret ediyor ikmallerini yapıyorlar. Barınakta yapılan mendirek uzatma ve parmak iskele yapım çalışmasından dolayı memnunuz. Barınağa yeni yatların gelmesi ile ilçe ekonomisine katkı da sağlanmış olacak."

Sakın, barınağın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez