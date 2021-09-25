Erdek'te yanan ağılda 14 koyun telef oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erdek'te yanan ağılda 14 koyun telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Erdek'te yanan ağılda 14 koyun telef oldu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir vatandaşın hayvan ağılında çıkan yangında 12 koyun ve 2 kuzu telef oldu.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir vatandaşın hayvan ağılında çıkan yangında 12 koyun ve 2 kuzu telef oldu.

Erdek ilçesinin Atatürk Mahallesinde zeytinlik alanda koyun besleyen Nusret Yıldırım'a ait ağılda bilinmeyen bir nedenle çıkan yağın ağıla ulaştı. Ağıl içinde bulunan 12 koyun 2 kuzusu yanarak telef oldu. Erdek İtfaiyesi birimlerinin müdahale ettiği ağıl yangını söndürülürken, içeride bulanan küçükbaş hayvanların telef olduğu açıklandı. - BALIKESİR

Erdek'te yanan ağılda 14 koyun telef oldu

Erdek'te yanan ağılda 14 koyun telef oldu

Erdek'te yanan ağılda 14 koyun telef oldu

Erdek'te yanan ağılda 14 koyun telef oldu

Erdek'te yanan ağılda 14 koyun telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Biri 19, diğeri 21 yaşındaydı! Nişanlı çift, muradına eremeden son nefesini verdi

Biri 19, diğeri 21 yaşındaydı! Nişanlı çift, muradına eremeden son nefesini verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selahattin Demirtaş Mehmet Nuri Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Seren Serengil Acun Ilıcalı
Spor Mustafa Denizli Mesut Özil Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Selahattin Demirtaş Yemek Tarifleri Kerem Aktürkoğlu Müge Anlı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Erdek'te yanan ağılda 14 koyun telef oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 11:30:02. #1.12#