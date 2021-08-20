Erdek'te Müftülükten vatandaşa aşure ikramı
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Erdek'te Müftülükten vatandaşa aşure ikramı

Erdek'te Müftülükten vatandaşa aşure ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erdek Müftülüğü "aşure günü" dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Erdek Müftülüğü "aşure günü" dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Her yıl Muharrem ayının 10. Günü kutlanan "Aşure Günü" dolayısıyla Erdek Müftülüğü ve esnaflarımızın destekleriyle ile hazırlanan, Cumhuriyet Meydanında kurulan standa cuma namazı sonrası aşure ikramı gerçekleştirildi.

Birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan Aşure Günü'nü vatandaşlara aşure ikramında bulunarak kutlayan Erdek Müftülüğü Pandemi süreci sebebiyle korona virüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleşen aşure ikramı etkinliğine Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, ilçe müftüsü Mehmet Tüfeçioğlu, Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Jandarma Komutanı Halil İbrahim İlanku ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Işıktaş ile vatandaşlar katıldı.

Aşure kazanının başına geçen ve vatandaşlara aşure ikram eden Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, böylesine güzel bir geleneğe ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

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Erdek'te Müftülükten vatandaşa aşure ikramı
Erdek'te Müftülükten vatandaşa aşure ikramı
Erdek'te Müftülükten vatandaşa aşure ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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