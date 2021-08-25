Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Yaşar Mehmet Akif Ertan - Haberler | Yerel

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Erdek-Bandırma Karayolu 9. kilometresinde yer alan Edincik Kavşağı'nda meydana gelen kazada, 2 özel otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; 16 AEM 277 plaka sayılı otomobil Bandırma istikametinden gelip Edincik kavşağından döndüğünde, Edincik yönünden gelip sahile kısmına gitmek isteyen 42 E 5117 plaka sayılı özel otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 16 AEM 277 plakalı otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Ağaca çarpan araçta şoför kazayı yara almadan atlatırken, aynı araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan 42 E 5117 plaka sayılı otomobil ise çarpmanın etkisi ile yolun ortasında kaldı. Bu araçta da bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 8 kişiyi tedavileri yapılmak üzere 3 ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Bir süre trafiğe kapanan yol, trafik ve jandarma ekiplerinin rapor tanziminden sonra, araçlar çekici yardımı ile yoldan çekildikten sonra yeniden trafiğe açıldı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşar Mehmet Akif Ertan

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