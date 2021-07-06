Erdek Paşalimanı Adası yolları yapılıyor
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Erdek Paşalimanı Adası yolları yapılıyor

Erdek Paşalimanı Adası yolları yapılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde ihtiyaç duyulan alanlarda yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde ihtiyaç duyulan alanlarda yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Erdek Paşalimanı Adası'nda da 4 mahallenin yolları sathi kaplama yapılarak çamurdan kurtarılıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yol yapım çalışmalarıyla trafiği daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte şehrin dört bir yanında; asfalt serim ve sathi kaplama işlerine hızla devam eden Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, bir yandan merkez ilçelerde asfalt serim çalışmalarını yürütürken diğer yandan da Erdek'te sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Erdek'in, Paşalimanı Adası'nda; Balıklı, Poyrazlı, Harmanlı ve Tuzla Mahallelerinde 22 bin ton mekanik malzeme ile bin 700 ton asfalt mıcırı kullanılarak toplamda 18 kilometre olacak sathi kaplama işlemleri gerçekleştiriliyor. Kısa zamanda tamamlanacak yollarla Paşalimanı Adası sokakları daha modern ve kullanışlı hale gelecek. - BALIKESİR

Erdek Paşalimanı Adası yolları yapılıyor
Erdek Paşalimanı Adası yolları yapılıyor
Erdek Paşalimanı Adası yolları yapılıyor
Erdek Paşalimanı Adası yolları yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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