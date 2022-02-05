Erdek Kaymakamı Atasoy'dan kediye şefkat eli - Haberler
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Erdek Kaymakamı Atasoy'dan kediye şefkat eli

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Erdek Kaymakamı Atasoy'dan kediye şefkat eli

Balıkesir'in Erdek İlçesi Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, soğukta üşüyüp Kaymakamlık konutuna sığınan sokak kedisine ilgi ve şevkat gösteriyor.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Erdek İlçesi Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, soğukta üşüyüp Kaymakamlık konutuna sığınan sokak kedisine ilgi ve şevkat gösteriyor.

Soğuk kış günlerinde, tarihi Erdek Hükümet Konağı'nın sevimli konuğu bir kedi, ilgi odağı oluyor. Kaymakamlık ve adalet birimlerine ait binanın bahçesinde beslenen kedi, havalar soğuyunca da sık sık soluğu binanın içinde alıyor. Binanın içinde gezinen kedi, çalışanlar tarafından çok seviliyor. Sevimli konuk, zaman zaman da Kaymakamlığın bulunduğu ikinci kata çıkıyor. Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, makam odasının kapısında bile yatan minik konuğa ayrı bir sevgi ve şefkat gösteriyor. Atasoy, "Bu soğuklarda, sokaktaki bu canlara da sıcak bir ortam vermek, onları doyurmak bir insanlık görevi. Sokak hayvanlarının zaten çok zor olan yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışalım. En azından evlerimizin önüne onlar için yiyecek ve su koyalım" dedi. - BALIKESİR

Erdek Kaymakamı Atasoy'dan kediye şefkat eli

İhlas Haber Ajansı - Politika

Abdullah Atakan Atasoy, Kaymakamlık, Balıkesir, kedi, Politika, Haber

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