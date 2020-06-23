Erdek Belediye Başkanı CHP'li Sarı, görevden uzaklaştırıldı
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Erdek Belediye Başkanı CHP'li Sarı, görevden uzaklaştırıldı

BALIKESİR'in Erdek Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Sarı, 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan aldığı hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasıyla İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı.

Erdek Belediye Başkanı CHP'li Sarı, görevden uzaklaştırıldı
23.06.2020 13:12 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:01

BALIKESİR'in Erdek Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Sarı, 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan aldığı hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasıyla İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:  

"Bandırma Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/165 sayılı kararı ile belediyenin mülkiyetinde bulunan Erdek ilçesi 12 Pafta 165 Ada ve 65 Parsel sırasında kayıtlı ve üzerinde akaryakıt istasyonu bulunan gayrimenkul için akaryakıt istasyonu yapılması ve intifa hakkı ihalesi ile akaryakıt istasyonu kiralama ihalesi yapıldığı, her iki ihalede serbest rekabet ortamının kasıtlı olarak engellenerek, sonucu süreç başlamadan belli olacak şekilde planlama yapıldığı ve her iki ihalenin tek katılımcı ile gerçekleştirilerek planlandığı şekilde sonuçlandırıldığı tespit edilerek, Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın 'ihaleye fesat karıştırma suçu' kapsamında 1 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve bu kararın Yargıtay 5'nci Ceza Dairesinin 20.05.2020 tarih ve E: 2017/4134, K: 2020/11110 numaralı kararı ile onandığı anlaşılmıştır. Belediyenin önemli bir taşınmazı ile ilgili iki ayrı ihale süreci konusunda yukarıda belirtildiği şekilde bizzat mahkeme kararıyla tespit yapılması ve bu kararın onanması üzerine adı geçen Belediye Başkanı Anayasanın 127'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca 22.06.2020 tarihinde görevinden uzaklaştırılmıştır."DAHA ÖNCE DE GÖREVDEN ALINMIŞTI

Hüseyin Sarı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden Erdek Belediye Başkanlığı görevine seçilmişti. Ancak Sarı hakkında, 2014 yılında başbakanlığı döneminde Van'da düzenlediği mitingde sesi kısılan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 'kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla dava açılmış, 11 ay 20 gün hapis cezası nedeniyle mazbatasını alamamış ve bu nedenle yerine Hasan Yapakçı vekaleten görev yapmıştı. Hüseyin Sarı, geçen şubat ayında Erdek Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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