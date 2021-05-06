Erdal Sağlam kimdir? Erdal Sağlam kaç yaşında, nereli? Erdal Sağlam hayatı ve biyografisi!
Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Erdal Sağlam izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Erdal Sağlam kaç yaşında, nereli? Erdal Sağlam hayatı ve biyografisi! Erdal Sağlam kimdir?
Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Erdal Sağlam hakkında araştırmalar yapılıyor. Erdal Sağlam kimdir? Erdal Sağlam kaç yaşında, nereli? Erdal Sağlam hayatı ve biyografisi!
ERDAL SAĞLAM KİMDİR?
1957 yılında Ankara'da doğmuştur.
Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi (TODAİE) Sevk ve İdare Yüksek Okulu mezunudur.
Meslek hayatına 1984 yılında Dünya Gazetesi İstanbul Merkezi'nde başladı. 1 yıl sonra Dünya Gazetesi Ankara Bürosu muhabirliğine geçti. Sırasıyla Dünya Gazetesi Ankara Haber müdürlüğü, Hurriyet Gazetesi Ankara Ekonomi Muhabirliği, Hürriyet Gazetesi yazarlığı yaptı.
Yeni Yüzyıl Gazetesinde kısa süre Temsilci Yardımcılığından sonra Star Gazetesi kurulunca Ankara Temsilcisi oldu.Daha sonra Hürriyet Gazetesi Yazarlığı'na geri dönerken aynı zamanda CNN Türk'te ekonomi programları ve yorumları yaptı.
2004 yılından buyana Hürriyet Gazetesi Yazarlığı ile birlikte Referans Gazetesi Ankara Temsilciliği görevini birlikte yürütüyor.İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin "En iyi ekonomi muhabiri" ödülü sahibidir.
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde "ekonomi gazeteciliği " ve "uzman gazetecilik" dersleri verdi. Halen ekonomi gazeteciliği dersine devam ediyor.
Evli ve 1 çocuk babasıdır.