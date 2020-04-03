Ercüment Ovalı kimdir? Ercüment Ovalı nereli, kaç yaşında? Ercüment Ovalı nerede çalışıyor? Ünlü bilim insanı Ovalı, 1961 yılında Kırklareli'nde doğdu ve Hacettepe Üniversitesi'nde tıp eğitimi aldı. Yurt dışı ve yurt içi olmak üzere toplam 370 tane yayını bulunuyor. Türkiye'de ilk kez genetiği değiştirilmiş hücre nakilinde yer aldı. Prof. Dr. Ercüment Ovalı kaç yaşında? Ercüment Ovalı hayatı, biyografisi..

Ercüment Ovalı GQ dergisinden Yılı Bilim Ödülü'ne layık görüldü. Karadeniz Teknik Üniversitesi Hematoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Sağlık Bakanlığı Kemik İliği Nakli Komisyonunda üye ve Kordon Kanı Bankaları Koordinasyon Kurulunda başkanlık yaptı. Ercment Ovalı, KTÜ Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumluluğunu yürüttü. Prof. Dr. Ercüment Ovalı hakkında detaylar haberimizde.

ERCÜMENT OVALI KİMDİR?

Ovalı, 1961 yılında Kırklareli Babaeskide dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesindeki eğitimini 1985 yılında, 19 Mayıs Üniversitesinde İç Hastalıkları ihtisasını 1991'de, Hematoloji üst ihtisasını 1997'de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. Öğretim üyeliğine ise 1992 yılında KTÜ iç hastalıklarında başlayan Ovalı, 1994'de doçent 1999'da Profesör unvanını aldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Hematoloji bilim dalında öğretim üyeliği görevini yürütürken Ercüment Ovalı, 1 Aralık 2010'dan sonra Acıbadem Labcell hücre laboratuvarı ve Kordon Kanı Bankası Mesul Müdürü görevine getirildi. 370'den fazla yayına sahip olan bilim insanı, son 18 yıldır hücresel tedavi ürünlerinin geliştirilmesi ve klinik uygulamasıyla ilgili çalışmalar yürütüyor.

Ercüment Ovalı, ilk olarak1998-2007 yılları arasında KTÜ Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumluluğunu üstlendi. Yine bu süreç içerisinde Sağlık Bakanlığı Kemik İliği Nakli Komisyonunda üye ve Kordon Kanı Bankaları Koordinasyon Kurulunda başkan olarak görev yaptı. 2003 yılından sonra KTÜ adına Türkiye'nin ilk GMP laboratuarının Trabzon'daki kuruluşunda proje koordinatörü olarak çalıştı ve 2007 yılından sonrada bu proje kapsamında GMP şartlarında üretim yeri ruhsatına sahip ilk mesul müdür olarak 14 ayrı hücresel tedavi ürününü ülkeye kazandırdı.

1 Aralık 2010 tarihindne itibaren de Acıbadem Sağlık Grubu Hastaneleri GMP ve hücre tedavi ürünleri danışmanlığını ve mesul müdürlüğünü, doku tipleme laboratuarları sorumluluğunu yürütüyor. Acıbadem Kemik iliği nakil merkezinde çalışan Ovalı, 2013'den bu yana TUBA kök hücre kurul üyesi olarak görev yürüten Ovalı'nın 21 ayrı hücresel tedavi ürünü, 4 adet doku mühendisli ürünü bulunuyor. Dünyada ilk kez DMD hastada allogeneik umblikal kord mezenkimal kök hücreleri ile sağlıklı distrofin geninin nakledilebileceğini gösterdiği araştırması en önemli araştırmaları arasındadır.

Ercüment Ovalı, GQ dergisinden Yılın Bilim Ödülü'ne layık görüldü. Evli ve 2 çocuk babasıdır.