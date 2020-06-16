Ercüment Ovalı kimdir? Ercüment Ovalı aslen nereli, kaç yaşında? Ercüment Ovalı ne mezunu ?

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ERCÜMENT OVALI KİMDİR?

1961 Babaeski, Kırklareli doğumlu Ercüment Ovalı, Türk bilim insanı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladığı tıp eğitimini 1985 yılında 19 Mayıs Üniversitesi'nde, İç hastalıkları ihtisasını aynı üniversitede 1991'de Hematoloji üst ihtisasını 1997'de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı.

ERCÜMENT OVALI MESLEK HAYATI

Öğretim üyeliği hayatına 1992 KTÜ iç hastalıklarında başlayan Ovalı, 1994'de Doçent 1999 da Profesör oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Hematoloji bilim dalında öğretim üyeliği görevini yaparken 1 Aralık 2010'dan sonra özel bir sağlık kuruluşunda Labcell hücre laboratuvarı ve Kordon kanı bankası Mesul Müdürü oldu. 59'u yurt dışı makale olmak üzere 370 den fazla yayına sahip olup, yurt dışı yayınlarının citation oranı 2.5 dir.

Son 18 yıldır hücresel tedavi ürünlerinin geliştirilmesi ve klinik uygulaması ilgili olarak çalışmaktadır. İlk olarak 1998-2007 arasında KTÜ Kemik iliği nakli Merkezi Sorumluluğunu yürüttü. Yine bu süreç içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Kemik İliği Nakli Komisyonunda üye ve Kordon Kanı Bankaları Koordinasyon Kurulunda başkan olarak görev yaptı.

Ergenekon gözaltıları sırasında gözaltına alınmıştır. İddaanamede Ercüment Ovalı hakkında net bir ifade yer almamaktadır. Hastalarını deneysel çalışmaları için kobay olarak kullandığı iddiasıyla hakkında yerel ve ulusal medyada çok sayıda haberi çıkmıştır.