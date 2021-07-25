Erciyes'teki çadır kampta yoğunluk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erciyes'teki çadır kampta yoğunluk

Erciyes'teki çadır kampta yoğunluk
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de Erciyes Dağı eteklerindeki Tekir Yaylası'nda şehirden uzakta çadır kurup tatil yapanlar, yoğunluk oluşturdu.

KAYSERİ'de Erciyes Dağı eteklerindeki Tekir Yaylası'nda şehirden uzakta çadır kurup tatil yapanlar, yoğunluk oluşturdu.

Erciyes Dağı eteklerindeki 2 bin 200 rakımlı Tekir Yaylası, sıcak havadan ve şehir hayatının stresinden kurtulmak isteyenlere ev sahipliği yapıyor. Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Erciyes Dağı, yaz mevsiminde Erciyes A.Ş. tarafından oluşturulan 100 çadırlı kamp alanıyla halkın en sık tercih ettiği yerler arasında yer alıyor. Çadırlarda konaklamak isteyenlerden günlük 40, haftalık 220, aylık ise 690 TL ücret alınıyor.

Şehir hayatından uzakta tatil yapmak isteyenler, çadır kampını tercih edince, Tekir Yaylası'nda hafta sonu yoğunluk yaşandı. Eşiyle birlikte Erciyes'e gelen Ahmet Mihmat, "Biz buraya 2 Temmuz'da geldik. Buranın havası ve suyu çok güzel. Hatta burada dağlarda yaylacılar var. Onlardan süt ve yoğurt getiriyoruz. Burası tertemiz hava, herkesin gelmesini isteriz. Şehir merkezlerinde genellikle kimyasal malzemeler kullanıldığı için temiz değil ama Erciyes öyle değil. Burada derin nefes alıp ciğerlerimizi temizliyoruz" diye konuştu.'ERCİYES'İN DOĞASI MÜKEMMEL'Ailesiyle birlikte Erciyes'e gelen Mehmet Köksal ise, "Erciyes'e bugün geldik. Geceyi burada geçireceğiz. Erciyes'in doğası mükemmel. Vakit geçirmek için çok güzel bir yer. Erciyes'in yaylaları da gezilmesi gereken yerler arasında yer alıyor. Birazdan bu bölgeyi gezeceğiz" ifadelerini kullandı.

Eşiyle birlikte çadırda konaklayan Mustafa Durmuş da, "Bayram tatili nedeniyle Erciyes'i tercih ettik. Erciyes çok güzel. Herkesi buraya davet ediyoruz. Havası da çok güzel. Ben kalp hastasıyım. Buranın havası nedeniyle 10 gündür ilaç kullanmıyorum. Burayı herkese öneriyorum" dedi.


Erciyes'teki çadır kampta yoğunluk
Erciyes'teki çadır kampta yoğunluk
Erciyes'teki çadır kampta yoğunluk
Erciyes'teki çadır kampta yoğunluk
Erciyes'teki çadır kampta yoğunluk
Erciyes'teki çadır kampta yoğunluk
Erciyes'teki çadır kampta yoğunluk
Erciyes'teki çadır kampta yoğunluk
Erciyes'teki çadır kampta yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

Kurban Bayramı'nın 8 günlük trafik kazası bilançosu: 46 ölü, 341 yaralı
Kurban Bayramı'nın 8 günlük trafik kazası bilançosu: 46 ölü, 341 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Seda Sayan Acun Ilıcalı Bülent Serttaş
Spor Can Bartu Serdar Aziz Alper Yılmaz Jimmy Durmaz Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erciyes'teki çadır kampta yoğunluk - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 13:18:20. #1.15#

title