Erciyes'teki çadır kampta yoğunluk

KAYSERİ'de Erciyes Dağı eteklerindeki Tekir Yaylası'nda şehirden uzakta çadır kurup tatil yapanlar, yoğunluk oluşturdu.

KAYSERİ'de Erciyes Dağı eteklerindeki Tekir Yaylası'nda şehirden uzakta çadır kurup tatil yapanlar, yoğunluk oluşturdu.

Erciyes Dağı eteklerindeki 2 bin 200 rakımlı Tekir Yaylası, sıcak havadan ve şehir hayatının stresinden kurtulmak isteyenlere ev sahipliği yapıyor. Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Erciyes Dağı, yaz mevsiminde Erciyes A.Ş. tarafından oluşturulan 100 çadırlı kamp alanıyla halkın en sık tercih ettiği yerler arasında yer alıyor. Çadırlarda konaklamak isteyenlerden günlük 40, haftalık 220, aylık ise 690 TL ücret alınıyor.

Şehir hayatından uzakta tatil yapmak isteyenler, çadır kampını tercih edince, Tekir Yaylası'nda hafta sonu yoğunluk yaşandı. Eşiyle birlikte Erciyes'e gelen Ahmet Mihmat, "Biz buraya 2 Temmuz'da geldik. Buranın havası ve suyu çok güzel. Hatta burada dağlarda yaylacılar var. Onlardan süt ve yoğurt getiriyoruz. Burası tertemiz hava, herkesin gelmesini isteriz. Şehir merkezlerinde genellikle kimyasal malzemeler kullanıldığı için temiz değil ama Erciyes öyle değil. Burada derin nefes alıp ciğerlerimizi temizliyoruz" diye konuştu.'ERCİYES'İN DOĞASI MÜKEMMEL'Ailesiyle birlikte Erciyes'e gelen Mehmet Köksal ise, "Erciyes'e bugün geldik. Geceyi burada geçireceğiz. Erciyes'in doğası mükemmel. Vakit geçirmek için çok güzel bir yer. Erciyes'in yaylaları da gezilmesi gereken yerler arasında yer alıyor. Birazdan bu bölgeyi gezeceğiz" ifadelerini kullandı.

Eşiyle birlikte çadırda konaklayan Mustafa Durmuş da, "Bayram tatili nedeniyle Erciyes'i tercih ettik. Erciyes çok güzel. Herkesi buraya davet ediyoruz. Havası da çok güzel. Ben kalp hastasıyım. Buranın havası nedeniyle 10 gündür ilaç kullanmıyorum. Burayı herkese öneriyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün