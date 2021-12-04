ERCİYES'TE YENİ YIL HAZIRLIKLARI BAŞLADI

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni yıl hazırlıkları başladı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Oteller yeni yıl için özel programlar hazırlıyorlar. Aralık ayının son haftasında yurt dışından Kayseri'ye 8 uçak inmesi bekleniyor dedi.

Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, yeni yılda yerli ve yabancı turistleri misafir etmeye hazırlanıyor. Erciyes'te sezonun bu ay içinde açılması beklenirken, yılbaşı için rezervasyonlar da alınmaya başlandı. Hazırlıklarla ilgili bilgi veren Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes kayak ve kış sporları merkezinde bulunan otellerimizde yeni yıl için hazırlıklar başladı. Oteller yeni yıl için özel programlar hazırlıyorlar. Aralık ayının son haftasında yurt dışından Kayseri'ye 8 uçak inmesi bekleniyor. Özellikle yabancı misafirlerimiz yeni yıla dağda girmek için seyahat acentelerine başvurdular. Yılbaşı, yabancı konuklarımızın ayrıca dini günleri. Tüm dünyada yoğun kış turizmi yılbaşından sonra başlıyor. Erciyes'te ve Kayseri merkezde birçok otelde yılbaşı için özel programlar hazırladı. Çeşitli eğlence aktiviteleri olacak diye konuştu.

'BU SEZON BİR ÇOK SPOR AKTİVİTESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ'

Erciyes'in bu yıl birçok sportif faaliyet ve şampiyonaya ev sahipliği yapacağını söyleyen Cıngı, Erciyes'te kış turizmi dışından sportif faaliyetleri de ön plana çıkarmaya gayret ediyoruz. Kurulduğumuz ilk yıldan itibaren de Erciyes'te milli ve uluslararası faaliyetlere imza attık. Türkiye'de ilk kez Avrupa ve dünya kupası mücadelelerine ev sahipliği yaptık. Bu etkinliklere ev sahipliği yapmamız profesyonel camiada, federasyon ve kulüpler nezdinde bizi tanınır hale getirdi. Bu sezon geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi birçok spor aktivitesine ev sahipliği yapacağız. Hiçbir hafta sonunu sezon boyunca boş geçirmemek adına çalışma yapıyoruz. Avrupa Kar Voleybol Kupası, Snowboard Kupası gibi birçok spor etkinliği ve şampiyona Erciyes'te olacak ifadelerini kullandı.