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Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Kültür Sanat

Kayak yapanlar Kayak öğrenmek isteyenler Mehmet Koyuncu'nun konuşması İbrahim Aytaç'ın konuşması Kızakla kayak yapanlar KAYSERİ - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

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Kayak yapanlar

Kayak öğrenmek isteyenler

Mehmet Koyuncu'nun konuşması

İbrahim Aytaç'ın konuşması

Kızakla kayak yapanlar KAYSERİ - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri

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