Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Kültür Sanat
Kayak yapanlar Kayak öğrenmek isteyenler Mehmet Koyuncu'nun konuşması İbrahim Aytaç'ın konuşması Kızakla kayak yapanlar KAYSERİ - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.
Kayak yapanlar
Kayak öğrenmek isteyenler
Mehmet Koyuncu'nun konuşması
İbrahim Aytaç'ın konuşması
Kızakla kayak yapanlar KAYSERİ - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.