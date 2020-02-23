23.02.2020 14:43 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:43

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

2200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi hafta sonunda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. 1200 yatak kapasiteli kayak merkezinde oteller, yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. 4 farklı kapıda 34 pisti bulunan kayak merkezinde vatandaşlar kızak, kayak ve snowboard yapma imkanı buldu. Kızak yapmak isteyen vatandaşlar yoğunluk nedeniyle adım atmakta zorlandı.

'YOĞUN ZİYARETÇİ TALEBİ VAR'

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, yoğunluk nedeniyle memnun olduklarını belirterek, "Erciyes'te yine hafta sonu yoğunluğu yaşıyoruz. Soğuk ve havanın kapalı olmasına rağmen yoğun bir ziyaretçi talebi var. Zaten kayakçılarımızda açık olan pistlerimizi rahatlıkla kullanabiliyorlar. Kar seviyemiz Erciyes'te oldukça yüksek bir konumdadır. Kayseri'den ve şehir dışından binlerce misafir hafta sonunu geçirmek için Erciyes'e geliyor. Burada keyifli bir zaman geçirdiklerini hep birlikte görüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA