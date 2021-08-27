Erciyes Motosiklet Festivali başladı
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Erciyes Motosiklet Festivali başladı

Erciyes Motosiklet Festivali başladı
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Erciyes AŞ ve Kayseri'deki gönüllü motosiklet kulüplerince dördüncüsü düzenlenen Erciyes Motosiklet Festivali başladı.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Erciyes AŞ ve Kayseri'deki gönüllü motosiklet kulüplerince dördüncüsü düzenlenen Erciyes Motosiklet Festivali başladı.

Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metresindeki Tekir Yaylası'nda bulunan çadır kamp alanında gerçekleştirilen festivalin açılışında, çok sayıda motosiklet tutkunu bir araya geldi.

Motosikletleriyle Tekir Yaylası'na gelen katılımcılar, kamp ateşinin yakılmasının ardından sanatçı Yusuf Güney'in konserinde eğlendi.

Festival, 30 Ağustos'a kadar çeşitli etkinliklerle sürecek.

Erciyes Motosiklet Festivali başladı
Erciyes Motosiklet Festivali başladı
Erciyes Motosiklet Festivali başladı
Erciyes Motosiklet Festivali başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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