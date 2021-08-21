Erciş'ten sel bölgesine yardım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erciş'ten sel bölgesine yardım

Erciş'ten sel bölgesine yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

VAN (İHA) – Van'ın Erciş Kaymakamlığı, Erciş Belediyesi ve ilçedeki sivil toplum kuruluşları tarafından Karadeniz bölgesinde meydana gelen selde mağdur olan ailelere yönelik toplanan yardımlar, Van Valiliği'ne gönderildi.

VAN (İHA) – Van'ın Erciş Kaymakamlığı, Erciş Belediyesi ve ilçedeki sivil toplum kuruluşları tarafından Karadeniz bölgesinde meydana gelen selde mağdur olan ailelere yönelik toplanan yardımlar, Van Valiliği'ne gönderildi.

Erciş Kaymakamlığı, Erciş Belediyesi ve ilçedeki sivil toplum kuruluşları, Karadeniz bölgesinde meydana gelen selde mağdur olan ailelere yönelik 'Van Sizinle' yardım kampanyası başlattı. Yardım çerçevesinde toplanan gıda ve kıyafetler, belediye ekiplerince kolilere yerleştirildi. Yaklaşık 500 koliden oluşan yardımlar, sel mağdurlarına ulaştırılmak üzere Van Valiliğine gönderildi.

Konuyla ilgili konuşan zabıta personeli Zerrin Şen, "Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesi öncülüğünde Karadeniz'de yaşanan sel felaketinden ötürü burada hazırladığımız kolilerimizi kamyonlarımıza yükleyip oradaki kardeşlerimize göndermiş durumdayız. Ben kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ediyorum. Allah devletimize ve milletimize bir daha böyle felaket yaşatmasın" dedi. - VAN

Erciş'ten sel bölgesine yardım
Erciş'ten sel bölgesine yardım
Erciş'ten sel bölgesine yardım
Erciş'ten sel bölgesine yardım
Erciş'ten sel bölgesine yardım
Erciş'ten sel bölgesine yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Hamid Karzai Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Muslera Ali Koç Arda Turan Rıza Çalımbay Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Erciş'ten sel bölgesine yardım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 15:00:01. #1.16#

title