Erciş'te Regaip Kandili programı
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Erciş'te Regaip Kandili programı

18.02.2021 22:01 | Son Güncelleme: 18.02.2021 22:05
Erciş'te Regaip Kandili programı

VAN'ın Erciş İlçesi'nde, Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

VAN'ın Erciş İlçesi'nde, Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Programa katılan vatandaşlar, kononavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat ederek ibadetlerini gerçekleştirdi.

Erciş İlçesi Merkez Van Yolu Cami'nde gerçekleştirilen kandil programında, vatandaşlar koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat etti. Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan programa ilgi gösteren vatandaşlar, akşam saat 20: 30'a kadar cami de ibadet etti. İlçe Müftüsü Abdullah Bora ve din görevlilerinin okuduğu Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam eden program, cami cemaatine mevlit şekerinin dağıtılması ile son buldu.

 


Erciş'te Regaip Kandili programı
Erciş'te Regaip Kandili programı
Erciş'te Regaip Kandili programı
Erciş'te Regaip Kandili programı
Erciş'te Regaip Kandili programı
Erciş'te Regaip Kandili programı
Erciş'te Regaip Kandili programı
Erciş'te Regaip Kandili programı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

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