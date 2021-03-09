VAN Erciş'te berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerinde tematik denetim
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VAN Erciş'te berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerinde tematik denetim

09.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:41

Erciş'te berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerinde tematik denetimİÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 81 il genelinde başlatılan tematik denetimler kapsamında Van'ın Erciş ilçesinde berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerinde denetim yapıldı.

Erciş'te berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerinde tematik denetim

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 81 il genelinde başlatılan tematik denetimler kapsamında Van'ın Erciş ilçesinde berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerinde denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Haftalık Tematik Denetim Genelgesi' kapsamında, dinamik denetim ekipleri tarafından yapılan denetimler sürüyor. Söz konusu denetimler kapsamında Erciş Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren dinamik denetim ekibi, şehirdeki iş yerlerini gezerek kurallara uyulup uyulmadığını inceliyor. Bir haftadır çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren ekipler, son olarak ilçedeki berberler, kuaförler ve güzellik salonlarını denetledi.

Denetim sırasında iş yerlerinde hijyen, sosyal mesafe, yüzde 50 kurallarına riayet edilip edilmediğini denetleyen ekipler, ayrıca dükkanlara asılması için de Erciş Kaymakamlığı'nın 'Kontrollü Normalleşme Süreci ile Alakalı Uyulması Gereken Esaslar' konu başlıklı broşür dağıtımı yapıldı.

VAN Erciş'te berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerinde tematik denetim
VAN Erciş'te berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerinde tematik denetim
VAN Erciş'te berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerinde tematik denetim
VAN Erciş'te berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerinde tematik denetim
VAN Erciş'te berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerinde tematik denetim
VAN Erciş'te berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerinde tematik denetim
VAN Erciş'te berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerinde tematik denetim
VAN Erciş'te berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerinde tematik denetim
VAN Erciş'te berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerinde tematik denetim
VAN Erciş'te berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerinde tematik denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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