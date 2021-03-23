Erciş'te "Adreste Nüfus Hizmeti" ile kimlik başvuruları evden yapılıyor
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Erciş'te "Adreste Nüfus Hizmeti" ile kimlik başvuruları evden yapılıyor

23.03.2021 20:56 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:03
Erciş'te 'Adreste Nüfus Hizmeti' ile kimlik başvuruları evden yapılıyor

Van'ın Erciş ilçesinde yeni kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar, "Adreste Nüfus Hizmeti" projesi ile başvurularını evden yapabiliyor.

Van'ın Erciş ilçesinde yeni kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar, "Adreste Nüfus Hizmeti" projesi ile başvurularını evden yapabiliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 3 yıl önce başlatılan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında çipli kimlik kartı dağıtımı devam ediyor. Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce başlatılan "Adreste Nüfus Hizmeti" projesi ile sağlık sorunları olan vatandaşların ayağına giden memurlar, biyometrik veriden parmak izine, fotoğraf çekiminden imzalanan evraka kadar tüm işlemleri evlerde tamamlıyor.

Erciş Nüfus Müdürlüğü personeli Vedat Erol, "Bugün genel müdürlüğümüzün başlatmış olduğu adreste nüfus hizmet kapsamında, bir vatandaşımızın talebi üzerine kimlik kartı yenilemesi için adresinde bulunduk. Kimlik kartını yeniledikten sonra son aşama olarak nüfus müdürlüğümüzde tescil işlemini yaptık. Covid -19 hastalığına karşı hijyen ve temizlik tedbirlerimizi alarak hizmetlerimiz devam etmektedir. Adreste nüfus hizmeti için Sayın Kaymakamımız Nuri Mehmetbeyoğlu'nun müdürlüğümüze sunmuş oldukları araç tahsisi için müdürlüğümüz adına teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Vatandaşlar da uygulamadan memnun olduklarını belirterek, yetkililere teşekkür etti. - VAN

Erciş'te 'Adreste Nüfus Hizmeti' ile kimlik başvuruları evden yapılıyor
Erciş'te 'Adreste Nüfus Hizmeti' ile kimlik başvuruları evden yapılıyor
Erciş'te 'Adreste Nüfus Hizmeti' ile kimlik başvuruları evden yapılıyor
Erciş'te 'Adreste Nüfus Hizmeti' ile kimlik başvuruları evden yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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