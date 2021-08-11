Erciş'te 250 bin üzüm fidanı toprakla buluşacak

Van'ın Erciş ilçesinde Kaymakamlık tarafından geliştirilen proje kapsamında yetiştirilen 250 bin Erciş üzümü fidanı toprakla buluşturulacak.

Van'ın Erciş ilçesinde Kaymakamlık tarafından geliştirilen proje kapsamında yetiştirilen 250 bin Erciş üzümü fidanı toprakla buluşturulacak.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait üzüm bağından elde edilen fidanlar hazine arazilerine dikilecek ve vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu, kaymakamlık ve belediye olarak şehrin farklı noktalarındaki arazilere geçmiş yıllarda endemik bir tür olan Erciş üzümü fidanları diktiklerini söyledi.

Bu yıl da belediyeye ait üzüm bağlarından 250 bin Erciş üzümü goncası elde ettiklerini belirten Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Elde ettiğimiz üzüm goncalarını Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle tüpleme ve kumda köklendirme yöntemiyle fidan haline getirdik. Yetiştirilen 250 binden fazla Erciş üzümünü kamu hazine arazisine dikerek yeni üzüm bağları oluşturmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda arazisi olan vatandaşlarımıza üzüm bağları yapılması konusunda ücretsiz dağıtımlar yapıp ilçemizde bulunan üzüm bağları sayısını artırmak istiyoruz. Amacımız ilçemize has üzüm çeşidini gelecek nesillere aktarabilmek ve atıl arazileri ekonomiye kazandırmak."

Çiftçi Cafer Şahan ise "Kaymakamlığın ve belediyesinin yetiştirdiği üzüm fidelerini teslim alarak bahçelerimize ektik. Artık topraklarımız yeşillenecek üzüm fideleri ile renklenecek. Üzüm fidelerini gelecek neslimize aktarmış olacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca