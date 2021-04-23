Erciş'te 23 Nisan coşkusu
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Erciş'te 23 Nisan coşkusu

Erciş'te 23 Nisan coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın Erciş ilçesinde 23 Nisan etkinlikleri kapsamında süslenen araçlarla şehir turu yapılması renkli görüntülere sahne oldu.

Van'ın Erciş ilçesinde 23 Nisan etkinlikleri kapsamında süslenen araçlarla şehir turu yapılması renkli görüntülere sahne oldu.

Erciş Belediye Başkanlığına ait araçlar Türk bayrağı ve balonlarla süslendi. Cadde ve sokaklara giren araçlara çocukların eşlik etmesi renkli görüntülerin oluşmasını sağladı. Balkonlarda müziğe eşlik eden çocuklar ise bu yıl pandemi ve kısıtlamalar nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutladı. Korona virüs tedbirleri nedeni ile resmi programlar kısıtlı şekilde yapılmasına rağmen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Erciş ilçesinde cadde ve sokaklarda çalan müzik ile coşkuyla kutlandı. - VAN

Erciş'te 23 Nisan coşkusu
Erciş'te 23 Nisan coşkusu
Erciş'te 23 Nisan coşkusu
Erciş'te 23 Nisan coşkusu
Erciş'te 23 Nisan coşkusu
Erciş'te 23 Nisan coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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