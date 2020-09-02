Erciş'te 19 okulda EBA destek noktası faaliyete girdi
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Erciş'te 19 okulda EBA destek noktası faaliyete girdi

Van'ın Erciş ilçesinde evlerinde internet ve EBA erişim imkanı bulunmayan öğrenciler için 19 okulda EBA destek noktası oluşturuldu.

02.09.2020 18:54 | Son Güncelleme: 02.09.2020 19:00

Van'ın Erciş ilçesinde evlerinde internet ve EBA erişim imkanı bulunmayan öğrenciler için 19 okulda EBA destek noktası oluşturuldu.

Kışla Mahallesi'ndeki Erciş Sosyal Bilimler Lisesindeki 2 sınıfta 30 bilgisayarla oluşturulan destek noktasına gelen öğrenciler, ateşleri ölçülerek sınıflara alındı.

Sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenen sıralarda öğrencilerin EBA eğitimlerine katılmasını sağlayan görevliler, dersler bittikten sonra bilgisayarları dezenfekte ederek bir sonraki ders için hazırladı.

Erciş Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mehmet Şakir Deniz, yaptığı açıklamada, evlerinde internet ve EBA erişim imkanı bulunmayan öğrencilerin kendilerinden randevu olarak derslere katıldığını söyledi.

Öğrencileri kovid-19 önlemleri kapsamında ateşlerini ölçtükten sonra sınıflara aldıklarını belirten Deniz, "Hijyen kurallarına dikkat ederek öğrencilerimizin eğitim imkanından yararlanmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz eğitimde fırsat eşitliğini yakalamış oluyor. Öğrencilerimiz derslerini bitirdikten sonra görevlilerimiz kullanılan malzemeleri dezenfekte ederek bir sonraki oturum için hazır hale getiriyor." diye konuştu.

Derslere katılan öğrenciler de kendilerine sağlanan imkanlar sayesinde derslerinden geri kalmadıklarını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Erciş'te 19 okulda EBA destek noktası faaliyete girdi

Kaynak: AA

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