Erciş'e sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu açılacak
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Erciş'e sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu açılacak

Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
Erciş'e sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu açılacak

Van'ın Erciş ilçesinde Yüzüncü Yıl Üniversitesine (YYÜ) bağlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun açılacağı bildirildi.

Van'ın Erciş ilçesinde Yüzüncü Yıl Üniversitesine (YYÜ) bağlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun açılacağı bildirildi.

YYÜ'den yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, Erçiş'e Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun açılması yönündeki teklifin kabul edildiği belirtildi.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van'ın en büyük ilçelerinden Erçiş'te ilk, orta ve lise çağında 49 bin öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Meslek yüksekokulunda eğitim görecek öğrencilerin teorik derslerinin uygulamalarını ve staj yapabilecekleri sağlık kuruluşlarının ilçede bulunduğunu belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Erciş'te 6 bloktan oluşan ve 1004 yatak kapasitesi olan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlar bulunuyor. 56 dönüm arazi üzerine kurulan Erciş Meslek Yüksekokulu'nda 771 öğrencinin ve Erciş İşletme Fakültesi'nde 88 öğrencinin eğitimleri devam ediyor. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun açılması teklifimiz YÖK tarafından onaylandı. Hazırlık sürecinin tamamlanmasıyla en kısa sürede öğrenci almaya başlayacağız. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Valimiz Mehmet Emin Bilmez ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. Meslek yüksekokulumuzun ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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