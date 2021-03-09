Led ekranlara yansıtılan "Love Erdoğan" görseline vatandaşlardan destek
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Led ekranlara yansıtılan "Love Erdoğan" görseline vatandaşlardan destek

09.03.2021 20:37 | Son Güncelleme: 09.03.2021 20:42

Led ekranlara yansıtılan "Love Erdoğan" görseline vatandaşlardan destek Led Ekranlara Yansıtılan "Love Erdoğan" Görseline Vatandaşlardan Destek Geldi ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben, Van'ın Erciş ilçesinde LED ekranlara yansıtılan...

Led ekranlara yansıtılan "Love Erdoğan" görseline vatandaşlardan destek

VAN - Led Ekranlara Yansıtılan "Love Erdoğan" Görseline Vatandaşlardan Destek Geldi

ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben, Van'ın Erciş ilçesinde LED ekranlara yansıtılan "Love Erdoğan" görseline vatandaşlar destek verdi.

New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla kullanılan "Stop Erdoğan" ilanına Van'ın Erciş ilçesinden de tepki geldi. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak, şehrin çeşitli bölgelerinde yer alan LED ekranlarda "Love Erdoğan" görseline yer verildi. LED ekranlardaki görsellere ilgi gösteren vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vererek konuya hassasiyet gösteren Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu'na teşekkür ettiler.

Led ekranlara yansıtılan 'Love Erdoğan' görseline vatandaşlardan destek
Led ekranlara yansıtılan 'Love Erdoğan' görseline vatandaşlardan destek
Led ekranlara yansıtılan 'Love Erdoğan' görseline vatandaşlardan destek
Led ekranlara yansıtılan 'Love Erdoğan' görseline vatandaşlardan destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİM SABAH KENDİR

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