Erciş Belediyesi bozulan yolları onarıyor Erciş Belediyesi ekipleri, ilçenin farklı noktalarında bozulan yolların onarımını yapıyor.

Erciş Belediyesi ekipleri, ilçenin farklı noktalarında bozulan yolların onarımını yapıyor.

Belediye ekipleri, geçen yıl Adnan Menderes ve Sahilkent mahallelerinde yapılan doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan yolları onarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, sürücülerin rahat ulaşım sağlamaları için bozulan yolları sıcak asfaltla kapladı.

Vatandaşlar, yapılan çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA