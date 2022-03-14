Ercan Yazgan kimdir, nereli? Ercan Yazgan ne zaman vefat etti? - Haberler

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Ercan Yazgan kimdir, nereli? Ercan Yazgan ne zaman vefat etti?

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Ercan Yazgan kimdir, nereli? Ercan Yazgan ne zaman vefat etti?

36. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alan Ercan Yazgan kimdir, nereli? "Bizimkiler" dizisindeki "Kapıcı Cafer" ve "Perihan Abla" dizisindeki "Şoför İsmet" tiplemesiyle tanınan sinema ve dizi oyuncusu Ercan Yazgan, sanat hayatı boyunca birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı. Peki, Ercan Yazgan ne zaman vefat etti? Ercan Yazgan kaç yaşında vefat etti, nerelidir?

Ercan Yazgan kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğunun yanında yönetmenlik de yapan Yazgan, 5 Nisan 1944'da Sinop'ta dünyaya geldi. Başarılı oyuncu, 1963'te Türk sinemasının klasiklerinden biri olan Metin Erksan'ın "Susuz Yaz" filmindeki rolüyle sinemaya adım attı. Ercan Yazgan ne zaman vefat etti?

ERCAN YAZGAN KİMDİR?

Necip Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 tarihinde Sinop'ta dünyaya geldi. 8 Mart 201 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve yönetmen olan Ercan Yazgan, Tuncay Özinel Tiyatrosu, AST gibi topluluklarda çalışan sanatçı, Perihan Abla dizisiyle tanındı. 1963'te sinemada yer aldı.

Bizimkiler dizisindeki "Kapıcı Cafer" ve Kaygısızlar dizisindeki "Memnun Kaygısız" tiplemesiyle başarılı bir karakter oyunculuğu sergiledi. Oyuncunun, ikinci evliliğini yaptığı eşinden, Buket Dereoğlu adlı üvey kızı vardır. Buket Dereoğlu ile birlikte Bizimkiler dizisinde rol almışlardır. 1991 yılındaki Büyük Madenci Yürüyüşü'ne Cihat Tamer ve Nedim Doğan ile beraber destek vermişti.

Ölümü

8 Mart 2018 tarihinde İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki bir hastanede inmeye bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 71 yaşında öldü. 10 Mart 2018'de Şakirin Camii'de düzenlenen cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Ödülleri

36. Altın Portakal Film Festivali - "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" - Duruşma

ERCAN YAZGAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Yıl Yapım Rol Notlar
1963 Susuz Yaz Mahkum Sinema Filmi
1971 Hüdaverdi-Pırtık Pırtık
1974 Ahududu TV Dizisi
1975 İzin Musa Sinema Filmi
1977 Sarmaş Dolaş Kahveci
Tatlı Kaçık Necati
1978 Ölüm Görevi Cevat
Sen Aşk Nedir, Bilir Misin? Komiser Rıza
1979 Dokunmayın Şabanıma Ökkeş
1983 Arkadaşım
Üç İstanbul TV Dizisi
1986 Kabadayı Yusuf Sinema Filmi
Şaka Maka
1987 Al Gülüm Ver Gülüm
Süper Damat TV Dizisi
1989-2002 Bizimkiler Kapıcı Cafer (1-459)
1990 Bir Milyara Bir Çocuk Yapımcı
1993 Yazlıkçılar Bekir
1995 Oğlum Adam Olacak Ermeni Agop Efendi
1996 Sevda Kondu Musa
1994-1998 Kaygısızlar Memnun Kaygısız
1999 Duruşma Berber Sinema Filmi
2000 Balalayka Şoför
2002 Aşk Meydan Savaşı Janti Ekrem
Gel Kulağına Söyleyeyim TV Dizisi
Sırlar Dünyası/ Sır Kapısı
2003 Hayat Bilgisi Sedat'ın Babası
2004 Altın Kafes Muavin
Tatil Aşkları Tilki
Büyük Buluşma Necmi - 1. Sezon
2006 Ahh İstanbul Kâzım
Yalancı Yârim Rasim
2008 Adanalı Berber Haluk - 1. Sezon
Nekrüt Kader Sinema Filmi
Talih Kuşu TV Dizisi
2009 Hanımın Çiftliği
2010 Kardelen Hayri Sinema Filmi
2011-2012 İffet Osman TV Dizisi
2015 Bana Masal Anlatma Haşmet Sinema Filmi
2017 Ver Kaç Muhsin

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