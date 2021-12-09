Ercan Kesal ve Şükrü Erbaş 11 Aralık Cumartesi Nevşehir Belediyesi Kitap Fuarı'nda

NEVŞEHİR (Habermetre) - 09-12-2021 17: 44: 27 30

Şair ve Yazar Şükrü Erbaş ile Oyuncu-Yönetmen ve Yazar Ercan Kesal, 11 Aralık Cumartesi günü Nevşehir Belediyesi Kitap Fuarı'nda okuyucuları ile buluşacak.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve açıldığı 9 Aralık gününden bugüne büyük ilgi gören Nevşehir Belediyesi Kitap Fuarı devam ediyor.

Türkiye'nin seçkin 80 yayınevi ile birlikte ünlü yazar ve şairlerin söyleşi ve imza günleri ile katıldığı fuar hafta sonu yine önemli isimleri ağırlayacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Yüzme Havuzu yanındaki etkinlik alanında devam eden fuara 11 Aralık Cumartesi günü saat 13. 30'da usta Şair ve Yazar Şükrü Erbaş, saat 15. 00'da ise Oyuncu-Yönetmen ve Yazar Ercan Kesal katılacak.

Usta kalemleri hayranları ile gerçekleştirecekleri söyleşilerin ardından kitaplarını imzalayacak.

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