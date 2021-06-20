Ercan Deniz, Feyza Aktan'dan otomobilin iki yıllık kullanım bedeli isteniyor
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Ercan Deniz, Feyza Aktan'dan otomobilin iki yıllık kullanım bedeli isteniyor

Ercan Deniz, Feyza Aktan'dan otomobilin iki yıllık kullanım bedeli isteniyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

Özcan Deniz'le mayıs başında olaylı bir şekilde boşanan Fezya Aktan, zor günler geçiriyor.

Özcan Deniz'le mayıs başında olaylı bir şekilde boşanan Fezya Aktan, zor günler geçiriyor. Geçen hafta, Feyza Aktan'ın kullandığı araç, sigortası bittiği için trafik ekipleri tarafından durdurulmuş, sonra da otaparka çekilmişti. Neye uğradığını şaşıran Aktan, meğer aynı otomobille ilgili olarak eski kayınbiraderi Ercan Deniz'le mahkemelikmiş!

Ercan Deniz tarafından 3 ay önce mahkemeye verilen Aktan, iki yıldır kullandığı aracın yıpranma, yol-köprü geçişleri ve olası hasarlarının ödenmesi talebiyle karşı karşıya. Özcan Deniz şimdilik bu konuyla ilgili sessizliğini koruyorken, Feyza Aktan da el konulan araçla ilgili hala mahkeme sürecini bekliyor. Aktan, daha öncesinde oğlu Kuzey'in ihtiyaçlarını karşılamak için Özcan Deniz'le bir sözleşme imzalamış ve bu sayede araba kendisinde verilmişti. Deniz'in kendisine anlaşmalı olarak verdiği araç ise şimdilik otoparkta ve kimse tarafından teslim alınmadı.

Kaynak: Hürriyet

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Ercan Deniz, Feyza Aktan'dan otomobilin iki yıllık kullanım bedeli isteniyor - Haberler Magazin
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