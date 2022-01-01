ERBİL- Yeni yıl kutlamaları - Haberler
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ERBİL- Yeni yıl kutlamaları

AA / Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - Haberler | Güncel

Yeni yıl kutlamalarından detaylar Erbil Kalesi önünde toplanan yüzlerce vatandaş Havai fişek gösterisi ERBİL - Irak'ın Erbil kentindeki tarihi Erbil Kalesi önünde toplanan yüzlerce kişi, yeni yılı kutladı.

Yeni yıl kutlamalarından detaylar

Erbil Kalesi önünde toplanan yüzlerce vatandaş

Havai fişek gösterisi ERBİL - Irak'ın Erbil kentindeki tarihi Erbil Kalesi önünde toplanan yüzlerce kişi, yeni yılı kutladı. Vatandaşlar, yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı.

ERBİL- Yeni yıl kutlamaları

ERBİL- Yeni yıl kutlamaları

ERBİL- Yeni yıl kutlamaları

Kandil'de 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Kandil'de 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

 Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

 'Tebliğciler' Taksim'de! Yeni yıl kutlamalarına katılan vatandaşlara bildiri dağıttılar

"Tebliğciler" Taksim'de! Yeni yıl kutlamalarına katılan vatandaşlara bildiri dağıttılar

AA / Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - Son Dakika Haberleri

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