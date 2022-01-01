ERBİL- Yeni yıl kutlamaları
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Yeni yıl kutlamalarından detaylar Erbil Kalesi önünde toplanan yüzlerce vatandaş Havai fişek gösterisi ERBİL - Irak'ın Erbil kentindeki tarihi Erbil Kalesi önünde toplanan yüzlerce kişi, yeni yılı kutladı.
Yeni yıl kutlamalarından detaylar
Erbil Kalesi önünde toplanan yüzlerce vatandaş
Havai fişek gösterisi ERBİL - Irak'ın Erbil kentindeki tarihi Erbil Kalesi önünde toplanan yüzlerce kişi, yeni yılı kutladı. Vatandaşlar, yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı.