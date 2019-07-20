"Erbil saldırısının baş faili Mazlum Dağ yakalandı" başlıklı haberimizin giriş ve üçüncü...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ'ın yakalandığını duyurdu.

IKBY Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erbil'deki saldırıya ilişkin 2 gün önce kimlik bilgileri yayımlanan Mazlum Dağ'ın güvenlik güçlerince yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Saldırı ile bağlantısı olan diğer saldırganların yakalanması için arama çalışmalarının devam ettiği" bildirildi.

Erbil'de geçen çarşamba günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA