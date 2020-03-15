Erbil'deki Sebze ve Meyve Hali'nde koronavirüs tedbirleri
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sebze halinden görüntüler ERBİL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
15.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:54
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sebze halinden görüntüler ERBİL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak kapsamına alınmayan Erbil Sebze ve Meyve Hali her zamanki canlılığını korurken halde her türlü ürünün bulunduğu görüldü. Haldeki bazı vatandaşlar, (Kovid-19) salgınından korunmak için maske taktı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Erbil'deki Sebze ve Meyve Hali'nde koronavirüs tedbirleri