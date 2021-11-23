Erbil'de Türk firmalarının öncülüğünde gıda ve paketleme fuarı düzenlendi

Irak'ın Erbil kentinde Türk firmalarının öncülük ettiği gıda ve paketleme fuarı "Agro-Pack" başladı.

Erbil'de dört gün sürecek fuarın açılışına ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Firmaların stantlarını gezen ziyaretçiler sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.

Fuarı ziyaret eden Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Agro-Pack" fuarının Erbil'de düzenli olarak gerçekleştirildiğini ve bir Türk firması tarafından organize edildiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartlarına rağmen fuara 140'a yakın firmanın katılım gösterdiğini aktaran Karaçay, bunlardan 70 kadarının Türk şirketi olduğunu vurguladı.

Irak Türkiye'nin en önemli ticaret ortakları arasında yer alıyor

Başkonsolos Karaçay, Türkiye'nin Irak ile ticaretinin çok önem arz ettiğini belirterek, "Irak her zaman için Türkiye'nin en büyük ticaret ortakları arasında, en büyük ihracat pazarları arasında yer almıştır. Geçtiğimiz yıla göre ülkenin geneline yönelik olarak yüzde 20'den fazla bir ihracat artışımız söz konusu. İlk 9 ay rakam vermek gerekirse 7,6 milyar dolarlık bir ihracatımız söz konusu." diye konuştu.

Farklı sektörlerde yeni fuarların da düzenleneceği bilgisini paylaşan Karaçay, bu tür fuarlar vasıtasıyla ticaret hacminin daha da ileriye gitmesini temenni ettiklerini kaydetti.

AA / Bekir Aydoğan - Son Dakika Haberleri

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