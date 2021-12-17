Erbil Başkonsolosu Karaçay, Ezidilerin Miri Tahsin Beg'i ziyaret etti

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak'ın Duhok kentine bağlı Şeyhan ilçesinde, Ezidilerin Miri Hazım Tahsin Beg'i evinde ziyaret etti.

Başkonsolos Karaçay, Ezidilerin Oruç Bayramı'nı kutlayarak, Mir Hazım Tahsin Beg ve Ezidilerin önde gelenleriyle sohbet etti.

Karaçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ezidilerin 2014 yılında maruz kaldıkları DEAŞ terör örgütünün insanlık dışı saldırıları nedeniyle bir kısmının Duhok'taki kamplarda yaşadığını ve bu kişilerin temennisinin tabiatıyla kendi evlerine, Sincar'a huzurlu bir şekilde dönebilmek olduğunu belirtti.

Ezidilerin evlerine dönebilmelerini, huzur içinde kendi yurtlarında yaşayabilmelerini temenni ettiklerini dile getiren Karaçay, şunları kaydetti:

"Bunun önünde engel olarak duran PKK terör örgütünün Sincar'daki mevcudiyetinin silinmesi gerektiği yönündeki tutumumuzu yineliyoruz. Buradaki ziyaretimiz sırasında edindiğimiz izlenim yine, Sincar'daki bu kanayan yaranın henüz kapanmadığı yönünde. Ne zaman ki bu terör örgütünden kaynaklı sorunlar Sincar'da sona erer, o zaman Duhok'taki Ezidiler de gönül rahatlığıyla evlerine dönebilecek düzeyde kendilerini rahat hissederler."

Karaçay ayrıca, Erbil'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilediğini de sözlerine ekledi.

Ezidilerin içinde bulunduğu sıkıntılara dikkati çeken Mir Tahsin Beg ise Karaçay'a ziyaretleri için teşekkür etti.

Şeyhan'daki temaslarının ardından Duhok'un Akre ilçesine geçen Karaçay, buradaki tarihi mekanları gezerek, ilçe merkezindeki tarihi Osmanlı Kışlası'nı da ziyaret etti.

AA - Son Dakika Haberleri

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