: Erbaş, 'Delillerimiz var' diyerek tartışma yaratan konuya noktayı koydu: Haramdır

10.02.2020 09:31 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:46

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü'nde katıldığı bir konferansta, sigarayla ilgili verilen 'haram' fetvasını açıkladı: "Sigaraya haram diyoruz ama delillerimiz var. Düşünebiliyor musunuz Dünya'da her yıl 8 milyon insanı öldüren bir madde var. Sadece Türkiye'de 100 bin kişiyi öldüren bir madde için bu katildir, katletmek de haramdır demek zor bir şey mi?"

9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü sebebiyle, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ile üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Genç Mekteb-i Tıbbiyeliler, Genç Yeşilay ve Genç Yeryüzü Doktorları tarafından konferans düzenlendi. Burada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yüce din İslam'ın, yeryüzünün en şerefli varlığı olan insanoğlunun hem bu dünyadaki hem de ahiretteki mutluluğu için birtakım kurallar vaaz ettiğini söyledi.

"8 MİLYON KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR"

Erbaş, sigaranın, bugünün dünyasında en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı maddelerin başında geldiğini aktararak, "Dünyadaki yetişkin nüfusun 3'te 1'ine tekabül eden 1,1 milyar sigara tiryakisinin varlığı maalesef bunu teyit etmektedir. Bu yönüyle sigara, sadece kullanan kişiyi ya da toplumu değil, bütün insanlığı derinden etkileyen çok önemli bir psikososyal sorundur. Nitekim tüm uyarı ve alınan önlemlere rağmen genç, yaşlı, aktif, pasif içici ayrımı yapmaksızın can almaya devam eden sigara, dünyada her yıl milyonlarca insanın ölümüne sebep olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişinin sigaradan dolayı hayatını kaybettiğine dair açıklaması durumun vahametini gözler önüne sermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"KATLETMEK DE HARAMDIR"

"Biz sigaraya haram diyoruz ama delillerimiz var" diyen Erbaş, Maide Suresi'nin 32'nci ayetine işaret ederek, "Kim ki inancı, mezhebi, dini ne olursa olsun yeryüzünde bir kimseyi öldürürse haksız yere bütün insanları öldürmüş gibi olur' diyor ayet. Sadece Türkiye'de 100 bin kişiyi öldüren bir madde için 'Bu katildir, katletmek de haramdır' demek zor bir şey mi?" ifadelerini kullandı.

"BİR KEZ DAHA SÖYLÜYORUM"

Sigaranın, İslam dininde, kişinin kendisine, başkalarına ve çevreye verdiği zararı itibarıyla "habais" olarak adlandırılan çirkin ve hoş görülmeyen şeyler zümresinden olduğunu belirten Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'den kıyasen bazı ayetlere dayandırdığımızda önümüze Araf Suresi'nin 157. ayeti çıkıyor. Haram diyenler bu ayeti delil gösteriyor. Yani, 'Onlara, temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar.' Sigaranın pis olmadığını söyleyen hiç kimse yok. Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak yaratılan ve eşref-i mahlukat şeklinde tarif edilen insanı, bağımlılık yoluyla bu temel vasfından uzaklaştıran, onu aciz bir varlık haline getiren sigaranın haram olduğunu bir kez daha buradan söylüyorum" dedi.

Haber Videosu