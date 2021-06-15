Erbakan Vakfı "D-8 Zirvesi" ne ev sahipliği yaptı

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı, Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (D-8) 24'üncü kuruluş yıl dönümünde "D-8 ile Yeni Bir Dünya" programına ev sahipliği yaptı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı, Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (D-8) 24'üncü kuruluş yıl dönümünde "D-8 ile Yeni Bir Dünya" programına ev sahipliği yaptı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 24'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle, 'D-8 ile Yeni Bir Dünya' programı düzenledi. Çırağa Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıya D-8 Genel Sekreteri Birinci Direktörü Nasir Aminu, Erbakan Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Dışişleri Bakanlığı Temsilcileri ve D-8 üyesi ülkelerin temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Fatih Erbakan, "Bugünkü dünyanın bir zulüm ve çifte standart dünyası olmasının sebebi, Yalta konferansında bugünkü dünyanın temellerini atan zihniyetin hakkı değil kuvveti üstün tutan anlayışı dolayısıyladır. Bu 20. Haçlı seferi doğrultusunda Irak işgali, büyük Ortadoğu projesi, Bosna Hersek'teki katliamlar, Azerbaycan'daki katliamlar, kan, göz yaşı, zulüm ve sömürü, 1990 dan günümüze kadar da devam etti. ve tüm İslam alemi ve insanlık kurtuluşa hasret kaldı" ifadelerini kullandı.

"D-8 ler başından beri söylediğimiz gibi yeni ve adil bir dünyanın ilk adımıdır resmi adımıdır somut adımıdır"

D-8'in yeni ve adil bir dünya ihtiyacından dolayı kurulduğunu anlatan Erbakan, "1997 yılında dünyanın baş şehri olarak nitelendirdiğimiz İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda merhum Erbakan Hocamızın öncülüğünde bu adım atıldı. D-8'ler başından beri söylediğimiz gibi yeni ve adil bir dünyanın ilk adımıdır. Bu yeni ve adil dünyanın adeta çekirdeğidir. 5 milyardan fazla ezilen insanın oluşturduğu ezilenler camiasının çekirdeğidir. Sadece Müslümanların değil, bütün ezilenlerin hakkının korunması, dünyanın her köşesinde zulmün, sömürünün, adaletsizliğin ortadan kaldırılması için atılmış son derece önemli, son derece tarihi bir adımdır. 15 Haziran 1997'de adil bir dünyanın çekirdeğini oluşturmak üzere; Türkiye, İran, Malezya, Endonezya, Pakistan, Bangladeş, Mısır ve Nijerya'dan oluşan 8 üye ülkenin hükümet ve devlet başkanları yine burada Çırağan Sarayı'nda toplandılar ve hep birlikte yeni ve adil dünya yolunda bu imzaları attılar. D-8 lerin kurulmasıyla ilk adımları atılan yeni dünya projesi üç kademede gerçekleşecek bir projedir. Birincisi D-8 organizasyonunun kurulması, bu yeni ve adil dünyanın çekirdeğinin teşekkül etmesi. İkincisi bu D-8 in 57 Müslüman ülkeyi adil bir dünyayı kurmak için kucaklaması ve D-60 ın kurulması ve aynı zamanda da bu D-8 çekirdeğini 160 ezilen ülkeyi kucaklayıp adil bir dünyayı kurmak için onlarla ortak hareket etmeye başlaması. Üçüncü adımda da D-160 ların yani Müslüman olsun olmasın bütün hakkı gasp edilen ve ezilen ülkelerin G-7 lerle bir yuvarlak masa etrafında oturması ve adil bir dünyanın prensipleri üzerinde anlaşmaya varması" şeklinde konuştu.

Program ilk kez verilen Uluslararası Prof. Dr. Necmettin Erbakan Barış Ödülü Malezya eski Başbakanı Dr. Mahathir Bin Muhammed'e verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı