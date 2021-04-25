Erbakan'dan Meclis'e 'ABD' çağrısı: "'Kızılderili Soykırımı' kararı alalım"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erbakan'dan Meclis'e 'ABD' çağrısı: "'Kızılderili Soykırımı' kararı alalım"

Erbakan'dan Meclis'e 'ABD' çağrısı: ''Kızılderili Soykırımı' kararı alalım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamaları üzerine, ABD'nin İncirlik Üssü'nü kapatmak başta olmak üzere, Malatya Kürecik Radar Sistemi'ni kapatmak, TBMM tarafından 'Kızılderili Soykırımı' kararının alınması gibi cesur ve kararlı her türlü...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamaları üzerine, ABD'nin İncirlik Üssü'nü kapatmak başta olmak üzere, Malatya Kürecik Radar Sistemi'ni kapatmak, TBMM tarafından 'Kızılderili Soykırımı' kararının alınması gibi cesur ve kararlı her türlü adımın arkasında olacaklarını belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Biden'ın sözde soykırım sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Erbakan, Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının 24 Nisan'ı Büyük Felaket olarak adlandırdığını belirterek, "ABD Başkanı Joe Biden daha seçim kampanyası sırasında, seçilmesi durumunda direkt olarak 'Ermeni Soykırımı' ifadesini kullanacağını açıkça ifade ederek, Türkiye'ye karşı düşmanca bir politika izleyeceğini ortaya koymuştu. Kızılderili katliamları ile başlayan insanlık suçu işleme alışkanlığını Hiroşima, Nagasaki, Vietnam, Afganistan ve Irak'ta da aynen devam ettiren ABD Yönetimi'nin, asırlar boyunca dünyaya hak ve adalet dağıtan Osmanlı Devleti'ni bu şekilde suçlamaya kalkması tam bir küstahlıktır, apaçık bir haddi aşmadır" ifadelerini kullandı.

"ABD GERÇEK YÜZÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Başkan Erbakan, Biden'ın karardan bir gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aramasın ikiyüzlülük olarak değerlendirerek şunları kaydetti:

"Joe Biden'ın, "Ermeni Soykırımı" ifadesini kullanmadan önce 23 Nisan Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde 24 Nisan'da "Ermeni Soykırımı" ifadesini kullanacağını açıkça ifade etmesi ve Biden'ın bu tavrının haberleştirilerek The Guardian, The Wall Street Journal, CNN gibi ana akım medyaya bilinçli olarak sızdırılması, sözde 'stratejik ortak' ve son dönemlerde de 'model ortak' olarak bellediğimiz ABD Yönetimi'nin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. ABD Başkanı Joe Biden'ın akıl ve vicdan sahibi hiçbir insan için karşılığı olmayan, sözde 'Ermeni Soykırımı' ifadesi ve artık bardağı taşıran bu düşmanca yaklaşımı karşısında, Hükümetin olayı her zamanki gibi cılız kınama mesajlarıyla geçiştirme yerine, gerekli somut karşı adımları atması artık kaçınılmazdır. Bu noktada Merhum Erbakan Hocamız'ın meşhur ifadesini de yetkililere hatırlatmakta fayda görüyoruz. Bu Amerika laftan değil, müeyyideden anlar."

"MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANIP KIZILDERİLİ SOYKIRIMINI TANIMALI"

Başkan Erbakan Meclis'e de olağanüstü toplanıp Kızılderili Soykırımını tanıma çağrısında bulunarak, "ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu'nun, 1915'ten 1923'e kadar yaşanan olaylarla ilgili olarak sözde 'Ermeni Soykırımı' karar tasarısını 2019'da kabul etmiş olmasından hareketle, TBMM'nin acilen olağanüstü gündemle toplanarak insanlık tarihinin en büyük soykırımlarından biri olarak kabul edilen 'Kızılderili Soykırımı'nı tanıma kararını alması 83 milyonun haklı beklentisidir" şeklinde konuştu.

(Mevlüt İşli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Biden'in skandal 'soykırım' açıklamasının arkasından Kamala Harris çıktı
Biden'in skandal "soykırım" açıklamasının arkasından Kamala Harris çıktı
'Soykırım' yalanına tepkiler çığ gibi! Açıklamalar peş peşe geldi, ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
"Soykırım" yalanına tepkiler çığ gibi! Açıklamalar peş peşe geldi, ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Son dakika haberleri | Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Son dakika haberleri | Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Şallı Hande Erçel Burak Sergen Seren Serengil
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Sergen Yalçın Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erbakan'dan Meclis'e 'ABD' çağrısı: "'Kızılderili Soykırımı' kararı alalım" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 20:34:46. #1.15#

title