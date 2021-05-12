Erbaa'da meydana gelen 3,9 şiddetindeki deprem Taşova'da da hissedildi
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Erbaa'da meydana gelen 3,9 şiddetindeki deprem Taşova'da da hissedildi

Erbaa'da meydana gelen 3,9 şiddetindeki deprem Taşova'da da hissedildi
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşanan 3,9 şiddetindeki deprem Amasya'nın Taşova ilçesinde de hissedildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşanan 3,9 şiddetindeki deprem Amasya'nın Taşova ilçesinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, merkez üssü Tokat'ın Erbaa ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, AA muhabirine, deprem nedeniyle ilçelerinde olumsuzluk yaşamadıklarını söyledi.

Karagöl, "Küçük bir deprem herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Bizlere ulaşan herhangi bir durum yok. Allah beterinden korusun." dedi.

Depremin merkez üssü Erbaa'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Amasya'nın Taşova ilçesinde de sarsıntı hissedildi.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, ilçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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