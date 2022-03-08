ERBAA'DA FOTOKAPANLA VAŞAK GÖRÜNTÜLENDİ

TOKAT (DHA) - TOKAT'ın Erbaa ilçesinde nesli tükenme riski altında bulunan bir vaşak, fotokapanla görüntülendi.

Nesli birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesindeki vaşak, Erbaa ilçesinde görüntülendi. Vaşak'ın görüntüleri Tokat'ta yaban hayatı araştırmaları yapan Kenan Kesmez'in Canik Dağı eteklerine araştırmalarına yardımcı olması için kurduğu fotokapan sistemine yansıdı. Sisteminin kurulu olduğu bölgeye gelen vaşak kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde ormanlık alanda dolaşan vaşak bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.