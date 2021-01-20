Eray Sünbül kimdir? Eray Sünbül kaç yaşında, nereli? Eray Sünbül hayatı ve biyografisi
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Eray Sünbül kimdir? Eray Sünbül kaç yaşında, nereli? Eray Sünbül hayatı ve biyografisi

20.01.2021 16:44 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:48
Eray Sünbül kimdir? Eray Sünbül kaç yaşında, nereli? Eray Sünbül hayatı ve biyografisi

Eray Sünbül kimdir? Eray Sünbül kaç yaşında, nereli ve Eray Sünbül'ün mesleği ne soruları magazin basınının gündeminde. Oyuncu Seray Sever ile 4 yıldır birlikte olan 34 yaşındaki Eray Sünbül ile bu akşam Bodrum'da evleniyor. İşte Eray Sünbül hayatı ve biyografisi

Aşkları 4 yıl önce Manda Yuvası filmi setinde başlayan Eray Sünbül ve Seray Sever bu akşam Bodrum'da evleniyor. Peki ama Seray Sever'den 10 yaş küçük olduğunu bildiğimiz Eray Sünbül kimdir, annesi babası ne iş yapar?

ERAY SÜNBÜL KİMDİR?

Oyuncu ve sunuculuk yapan Seray Sever 47 yaşında 2018 yılında evlendiği eşi Eray Sünbül ise 37 yaşında.

Seray Sever 2018 yılının nisan ayında 4 yıldır büyük aşk yaşadığı sevgilisi Eray Sünbül ile evlendi. Aralarında 10 yaş fark olan Seray Sever ile eşi Manda Yuvası filmi setinde tanışmış ve Bodrum'da evlenmişti.

SERAY SEVER KİMDİR?

Seray Sever 27 Şubat 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı.

Lise öğremini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur.

2006 yılının şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı.

2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu. Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasını Türkiye'ye getirdi.

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